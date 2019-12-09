Министерству труда и социальной защиты поручено проработать вопрос о продлении действующей до конца 2021 года программы материнского капитала и доложить о результатах в правительство до 1 марта. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, говорится в материалах к парламентских слушаниям «Десятилетие детства. Повышение благосостояния семей с детьми».

«О результатах этого поручения говорить пока преждевременно», — сообщили в секретариате вице-премьера.

В пресс-службе Минтруда подтвердили, что получили поручение вице-премьера.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с начала действия программы материнского капитала в 2007 году по ней было выплачено 2,5 трлн рублей. Размер маткапитала в 2019-м составил более 450 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал увеличится до 466 617 рублей.