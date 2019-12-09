Связь-Банк уменьшил ставки по ипотечной программе «Новостройка» на 0,3 процентного пункта. Получить кредит на приобретение недвижимости на первичном рынке теперь можно по ставке от 8,35% годовых, уточняется в сообщении банка.

Воспользоваться максимально низкой ставкой могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также клиенты его акционных партнеров (партнеров по ипотечному кредитованию, клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам) при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.



Связь-Банк предоставляет кредит по программе «Новостройка» в сумме от 400 тыс. до 30 млн рублей на срок от трех до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости. Предусмотрена возможность получения ипотечного кредита по программе «Новостройка» в регионе, отличном от того, где проживает или получает доход заемщик. Связь-Банк не устанавливает мораторий и не взимает комиссий за досрочное погашение кредита на приобретение жилья.

