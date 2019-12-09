Клиенты «Рокетбанка» могут пополнять дебетовые карты в салонах оператора мобильной связи «МегаФон». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Минимальная сумма пополнения — 50 рублей. Комиссия за пополнение карты для тарифного плана «Уютный космос» составляет 1,5% от суммы и не менее 50 рублей. Пользователи тарифа «Открытый космос» могут пополнять карту без комиссии в рамках общего лимита на пополнение в месяц. Пополнить счет можно через сотрудников на кассах салонов.

Для пополнения необходимо назвать сотруднику или номер карты, или номер телефона, привязанный к ней. По номеру карты деньги поступят на счет, привязанный к ней в момент пополнения. По номеру телефона — на основной счет.