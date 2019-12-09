Банк ДОМ.РФ запустил программу ипотечного кредитования «Ипотека под 2%» для покупки жилья в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Приобрести жилье по ипотеке под 2% могут супруги не старше 35 лет, а также не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка. Оформить ипотеку с господдержкой могут участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельной участок в ДФО для строительства дома.

Кредитные средства можно направить на покупку готового или строящегося жилья и на индивидуальное строительство жилого дома. Участники «Дальневосточного гектара» могут взять ипотеку под 2% на строительство жилого дома под залог имеющегося жилья.

Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок кредитования — от трех до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья — 20% от стоимости объекта недвижимости.