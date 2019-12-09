Аналитическое кредитное рейтинговое агентство отозвало кредитный рейтинг Экспобанка в связи с окончанием срока действия договора. Об этом в понедельник сообщается на сайте АКРА.

У Экспобанка был кредитный рейтинг на уровне «BBB+(RU)» с «позитивным» прогнозом. Аналогичный рейтинг был установлен по выпуску его облигаций (он тоже отозван).

Рейтинги отозваны без одновременного подтверждения по причине отсутствия достаточной информации для их актуализации.



Напомним, Экспобанк на прошлой неделе сообщил о решении не пролонгировать договор с АКРА.