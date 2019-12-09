Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 0,56% и составил 2 945,03 пункта. Индекс РТС вырос на 0,58% — до отметки 1 456,79.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,11%, Сбербанка — поднялись на 0,81%, «Газпрома» — на 0,38%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,61%, «АЛРОСы» — выросли на 3,32%.

«В понедельник на отечественный рынок ценных бумаг вернулись покупатели. Индекс Мосбиржи поднялся к 2 946 пунктам и может во вторник восстановиться в область 2 960 пунктов дополнительно. Индекс РТС вырос к 1 457 пунктам, завтра он будет находиться в диапазоне 1 450—1 465 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.