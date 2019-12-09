Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,68 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14 тыс. сделок на сумму порядка 1,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,64—63,81 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,49 рубля, снизившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 4,7 тыс. сделок примерно на 259,4 млн евро по курсам от 70,45 до 70,6 рубля за евро.

«Пока доллар США нейтрален и торгуется по 63,7 рубля, завтра он может оставаться в пределах 63,5—64 рублей, что вполне укладывается в логичные рамки. Евро стабилен возле 70,52 рубля, пока способен сохраниться в диапазоне 70,3—70,85 рубля. Ажиотажа, где перед заседанием ЦБ РФ инвесторы бы массово продавали валюту, не видно — кто хотел, уже это сделал», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.