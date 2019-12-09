В Тюмени осуждена бывшая заместитель директора по корпоративному страхованию филиала компании «Росгосстрах» за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

Подсудимая признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году экс-замдиректора реализовала мошенническую схему: путем фальсификации документов, сознательно введя в заблуждение сотрудников страховой компании, совершила хищение денежных средств компании в сумме 6 млн рублей, полученных от Управления МВД по Тюменской области в рамках заключенного в 2016 году государственного контракта по ОСАГО для нужд УМВД.

Также был выявлен еще один эпизод мошенничества, реализованный по аналогичной схеме в 2017 году. Похищено было 5,5 млн рублей средств, полученных от УМВД России по Тюменской области в рамках заключенного в 2017 году госконтракта.

«В рамках расследования был произведен обыск в центральном офисе ПАО «СК «Росгосстрах», допрошены его сотрудники, в том числе действующие и бывшие руководители компании, которые подтвердили согласование высоких процентов вознаграждений по заключенным государственным контрактам, но в целях вознаграждения штатных (а не номинальных) сотрудников компании, а также на иные нужды филиала, связанные с повседневной деятельностью», — говорится в релизе правоохранителей.

По делу были проведены психофизиологические исследования с применением полиграфа в отношении двух сотрудниц филиала «Росгосстраха», отрицавших осведомленность о преступной схеме. По результатам исследований показания обеих сотрудниц были признаны недостоверными.



Подсудимой назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 800 тыс. рублей в доход государства. Она была взята под стражу в зале суда.