Интерпромбанк запустил тестирование новой версии мобильного приложения для устройств на операционной системе Android. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В обновленном приложении переработан интерфейс, оптимизированы экранные формы и расширены функциональные возможности. Помимо управления счетом, проведения операций по вкладу или карте, клиенты банка могут делать платежи по QR-коду; отправлять в банк сообщения с прикрепленными файлами; выбирать виды операций, по которым они хотят получать уведомления. Уведомления будут приходить в виде СМС или пушей, а также на электронную почту.

В начале октября 2019 года Интерпромбанк запустил обновленную версию официального сайта.

