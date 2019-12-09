Банк «Точка» запустил приложение «Чеки», которое автоматически обрабатывает чеки и формирует авансовые отчеты. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Любой сотрудник может просто отсканировать QR-код, чтобы передать его в бухгалтерию. Авансовый отчет формируется автоматически. Бухгалтеру остается только провести его в системе 1С.

После сканирования чеки появляются в системе и хранятся там в электронном виде. При необходимости их можно выгрузить и предоставить налоговой. Чек также можно сфотографировать и загрузить в приложение, но в таком случае автоматически авансовый отчет сформирован не будет.