Минфин планирует ввести принципиально новую процедуру анализа целесообразности трат из бюджета — финансово-инвестиционный аудит, сообщают «Известия» . Об этом изданию рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов. Эту процедуру пропишут в законопроекте о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предполагается, что она будет распространена на все виды господдержки бизнеса. При запросе ресурсов из бюджета инициатор проекта будет обязан проверить, есть ли альтернативные бюджетному финансированию источники на рынке. Анализировать возможности участия внешних инвесторов вместо господдержки будут «ВЭБ.РФ» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ сообщили, что видят возможность снижения бюджетного финансирования в среднем на 30% за счет привлечения частных инвесторов в мероприятия, представленные на рассмотрение комиссий по нацпроектам.

В качестве альтернативных вариантов финансового обеспечения реализации проектов могут рассматриваться такие источники, как частные инвестиции, в том числе привлекаемые с использованием механизмов государственно-частного партнерства, госгарантии, долгосрочное тарифное регулирование и специальные инвестконтракты, пояснили в «ВЭБ.РФ».

По мнению экспертов, очередной комплект документов может дублировать то, что уже есть, в частности методику оценки бюджетной эффективности. Она позволяет посчитать отдачу от запланированных расходов государства, и эти правила вполне целесообразно было бы применять по отношению к СЗПК. Кроме того, дополнительный аудит несет риск бюрократизма, полагают эксперты. Также, по их словам, государственные инвестиции в экономике России составляют около 14%, поэтому главную роль играют именно вложения частных игроков. Сегодня в стране достаточно крупных компаний, которым потенциально могли бы быть интересны масштабные проекты стоимостью от 1 млрд рублей. Однако их инвестиционная активность невысока: бизнес всегда реагирует на спрос, а в настоящее время он не очень высокий. Поэтому не факт, что более тщательный поиск частных денег для госпроектов приведет к ускорению вложений в экономику, отметили эксперты.