Стоимость салата оливье в России в этом году выросла на 4,3% по сравнению с показателем на конец 2018 года до 326,5 рубля. Инфляция в ноябре этого года к декабрю прошлого составила 2,7%, следует из данных Росстата о стоимости овощей и других компонентов, необходимых для приготовления оливье.



По данным Росстата, цена традиционного оливье составила в ноябре 2019 года 326,5 рубля против 313 рублей за аналогичный период прошлого года.

Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс, включает 300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, четыре куриных яйца, 200 г майонеза, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г моркови.

По данным Росстата, стоимость вареной колбасы выросла на 5,1% до 119,5 рубля (исходя из объема, необходимого для приготовления салата), стоимость маринованных огурцов — на 5,5% до 66,2 рубля, зеленого горошка — на 5,5% до 62,9 рубля, куриные яйца подорожали на 2,6% до 24,5 рубля, майонез — на 4,4% до 35,4 рубля. При этом картофель подешевел на 4,7% (цена за полкилограмма составила в ноябре этого года 10,35 рубля), репчатый лук — на 0,8% (цена за 100 г — 2,4 рубля), морковь — на 11,1% (цена за 200 г — 5,2 рубля).

В прошлом году стоимость традиционного новогоднего салата выросла на 5,2% против инфляции 3,4%.

В данных Росстата отмечается, что в Москве оливье подорожал на 6% (до 437 рублей), в Санкт-Петербурге — на 3,5% (до 354 рублей).

