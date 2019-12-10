Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС. К этому вопросу американский регулятор может вернуться только во второй половине 2020 года, считают они.

В течение 2019 года ФРС трижды понижала ставку на 25 б. п. до финального диапазона 1,5—1,75%. Однако, как считают эксперты, на следующем заседании 10—11 декабря американский регулятор сохранит ставки на актуальном уровне. Предпосылками этому служат позитивная тенденция макроданных в США, продвижение к достижению первого этапа торговой сделки с Китаем, а также предыдущие сигналы ФРС, считают специалисты.

Рынок также не ожидает понижения ставки ФРС ранее сентября 2020 года, о чем свидетельствуют фьючерсы на процентную ставку. При этом, как отмечает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский, данное заседание ФРС является опорным, следовательно, будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов и прогнозов по дальнейшей динамике ставок — «точечной диаграммы».

«Сохранение «точечной диаграммы» неизменно увеличит вероятность длительной паузы в принятии решений по ставке, при этом, разумеется, все решения следующего года будут зависеть от общего экономического состояния, поэтому прогнозировать дальнейшие действия ФРС сейчас проблематично», — пояснил эксперт.

Как отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов, «американский ЦБ сохранит сигнал о том, что трех снижений ставки достаточно для поддержания устойчивого роста экономики», однако «подтвердит готовность продолжить смягчение ДКП в случае ухудшения ситуации в экономике или обострения внешних рисков: торговые войны, резкое замедление глобальной экономики».

Помимо прочего, регулятор еще после октябрьского заседания дал понять, что для изменения монетарных условий потребуется серьезный пересмотр перспектив американской экономики, чего пока не наблюдается, отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.



В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отметил, что «если накануне заседания у каких-либо участников рынка и были ожидания по снижению ставки, то сегодняшние сильные данные по рынку труда в США их полностью развеяли».

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, пауза в снижении ставок продлится в течение первого полугодия 2020 года.

