Российские фондовые индексы во вторник начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,19% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 939,57 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,04% и равнялся 1 456,23 пункта.

Российский рынок акций накануне прибавил более 0,5%, напоминает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Причем рост, замечает он, шел на негативном внешнем фоне практически по всем «голубым фишкам».

«Такая динамика российского рынка говорит о том, что покупатели вернулись на торги. Но для продолжения роста нужны новые поводы, а их пока нет. По-прежнему остается нерешенным главный вопрос года — итоги переговоров между США и Китаем. В частности, нет ясности, будут ли введены 15 декабря пошлины в отношении китайских товаров. Именно эта неопределенность и препятствует сильным движениям биржевых активов. Пока складывается впечатление, что стороны не пойдут на усиление конфронтации», — комментирует эксперт.

Но пока не будет четкой информации по данной теме, рынки будут оставаться в боковике, заключает аналитик.