ВТБ создает «Лайфстайл-платформу», объединяющую различные сервисы, говорится в сообщении кредитной организации. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд рублей.

Так, на платформе будут собраны сервисы вызова такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупки билетов. Из финансовых сервисов будут доступны виртуальные карты, платежи и переводы, кредитные продукты. Собственный суперапп платформы будет доступен летом 2020 года.

Планируется, что к концу 2022 года число пользователей «Лайфстайл-платформы» составит порядка 4 млн человек. К этому времени будет выпущено 500 тыс. банковских карт для пользователей платформы.

Одним из сервисов «Лайфстайл-платформы» станет «биржа баллов», где клиенты группы ВТБ и компаний-партнеров смогут конвертировать баллы между различными программами лояльности: банка, телеком-оператора, ретейла и других.

Компания ООО «Лайфстайл-платформа» была зарегистрирована в октябре 2019 года.