ЮниКредит Банк снизил ставки по потребительским кредитам.

Для новых клиентов ставка снижена до 11,9% (ранее — 13,9%) годовых при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4 процентных пункта. Сумма кредита — от 60 тыс. до 5 млн рублей (для клиентов, давших согласие на получение банком выписки из лицевого счета клиента в Пенсионном фонде РФ), до 700 тыс. рублей — для клиентов без положительной кредитной истории или до 1 млн рублей — для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке с подтверждением доходов иными документами (2-НДФЛ, справка по форме банка). Срок финансирования составляет от двух до семи лет.



Для лиц, достигших пенсионного возраста и продолжающих официальную трудовую деятельность, ставка снизилась до 15,9% (ранее — 17,9%) годовых с учетом страхования (в случае отказа ставка составит 19,9% годовых). Сумма кредита — от 60 до 500 тыс. рублей на срок два — пять лет.

Программа рефинансирования кредитов для всех доступна по ставке 9,9% (ранее — 11,9%) годовых с учетом личного страхования, при отказе — 13,9% годовых. Сумма финансирования — от 100 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от двух до семи лет.

Для рассмотрения заявки потребуется заявление, паспорт РФ, копия трудового договора или заполненных страниц трудовой книжки, заверенная организацией-работодателем (не требуется для клиентов, имеющих положительную кредитную историю), справка о доходах с последнего места работы (по форме 2-НДФЛ или в свободной форме) за последние три месяца, второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН физического лица, ОМС, свидетельство о регистрации транспортного средства, военный билет.

Для программы «рефинансирование» дополнительно потребуется представить документ (справка/выписка (в т. ч. из интернет-банка)), содержащий информацию о рефинансируемом кредите: номер кредитного договора, дата заключения кредитного договора, первоначальная сумма кредита, ежемесячный платеж, действующий на момент обращения за рефинансированием, остаток ссудной задолженности по основному долгу, остаток просроченной задолженности (при наличии), реквизиты текущего счета в первоначальном банке-кредиторе.

«Впервые за долгое время банк скорректировал условия — снизил ставки и увеличил максимальную сумму по кредиту на любые цели, скорее всего, такое решение обусловлено спросом на кредитные средства перед новогодними праздниками, а также недавними снижениями ключевой ставки ЦБ РФ», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.