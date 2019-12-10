Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дорожал на 2 копейки, а евро — на 4 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,59 рубля (плюс менее 1 копейки), курс евро — 70,39 рубля (плюс 4 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, в целом для российского рубля во вторник не должно ничего измениться существенным образом, основной сценарий — ограниченное укрепление в парах с иностранными валютами.

«Пара доллар/рубль закрылась вчера в районе сильной поддержки 63,4—63,6. Пока не видим поводов для ее пробития. Учитывая санкционные риски (завтра планируется обсуждение пакета антироссийских санкций в сенате США), держать в портфеле купленный рубль очень опасно», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.