Росбанк заключил соглашение об объединении банкоматных сетей с банком «Открытие», сообщает пресс-служба кредитной организации.

С 10 декабря 2019 года клиентам Росбанка стали доступны операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах банка «Открытие» на условиях, аналогичных условиям снятия в банкомате Росбанка. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт Росбанка платежных систем Visa и Mastercard.

С учетом предыдущих объединений сетей, куда со 2 декабря также входят банкоматы Совкомбанка, общее количество банкоматов, в которых клиенты Росбанка смогут снимать деньги без дополнительных комиссий, составит более 38 тыс. устройств по всей России.

Объединенная сеть банкоматов Росбанка также включает в себя банкоматы Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, ВТБ, «Уралсиба» и «Ак Барса».