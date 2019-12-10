Министерство финансов РФ согласовало положительный отзыв на новый законопроект по дальнейшей реформе ОСАГО, который был внесен группой депутатов вместо изначального правительственного, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.

Группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла свой вариант законопроекта, который не предусматривает повышения страхового возмещения за вред жизни или здоровью до 2 млн рублей. Также из него исключены спорные нормы об отмене коэффициентов территории и мощности и связывавшееся с ними поэтапное расширение тарифного коридора. Остался главный пункт реформы — право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД.

«Минфин России согласовал положительный отзыв на новый законопроект по индивидуализации ОСАГО», — сообщили в пресс-службе.

В начале текущего года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз и теперь составляет 2 746—4 942 рубля. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты, в результате чего получается итоговая стоимость полиса.

Однако намеченное на октябрь рассмотрение правительственного законопроекта по второму этапу реформы не состоялось, поскольку депутаты высказали опасения роста тарифов «автогражданки». В частности, обеспокоенность вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента и расширении тарифного коридора, о повышении до 2 млн рублей с 500 тыс. предельного возмещения за вред жизни или здоровью.