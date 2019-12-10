Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в ходе международной конференции в Общественной палате РФ по вопросам неравенства, что прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не должен быть введен в России в ближайшем будущем.

«У нас в России уже много лет ведутся разговоры, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Я не раз выступал против и объясню почему: анализ моих коллег, когда я работал в журнале [был главным редактором журнала «Эксперт» в 1998—2017], показал, что в России реально не плоская, а регрессивная шкала налогообложения. Несложные расчеты показывают, что самые богатые люди в России, самые богатые домохозяйства не платят даже тех 13%, которые у нас положено платить в качестве подоходного налога», — сказал Фадеев.

Глава Сбербанка считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен Вводя прогрессивный налог, важно «не пересекать границы приемлемого».

По его словам, «расходы очень сильно не соответствуют тем доходам, которые показывают официально самые богатые граждане России, чтобы заплатить налог». «Таких граждан немного — примерно 0,3%. Эти граждане не доплачивают 500 миллиардов рублей. С моральной точки зрения это позорно, потому что самые бедные платят 13%, а самые богатые не платят даже 13%», — подчеркнул глава СПЧ.

Он отметил, что выступает против повышения налогов, потому что «государству не удастся пока в ближайшей перспективе взять эти налоги у богатых людей». «И целью будет средний класс с небольшими доходами. Сегодня бить по среднему классу недопустимо», — заключил глава СПЧ.