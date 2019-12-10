• Рубль еще немного укрепился по отношению к ключевым иностранным валютам в ноябре, свидетельствуют данные Банка России. Российская валюта в ноябре укрепилась к доллару по номинальному курсу на 0,8% по сравнению с октябрем текущего года, а к евро — на 0,6%. Средний номинальный курс доллара за ноябрь равнялся 63,87 рубля (против 64,35 рубля в октябре), средний номинальный курс евро — 70,66 рубля (против 71,06 рубля). Уточним, что если сравнивать курсы на конец соответствующих месяцев, то, напротив, доллар чуть подорожал к российской валюте — с 63,87 рубля на конец октября до 64,08 рубля на конец ноября.

• Потери бюджетной системы РФ из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн рублей ежегодно. Таковы данные рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Речь идет почти о 3% ВВП. Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.

• Президент России Владимир Путин на совещании по либерализации Уголовного кодекса (УК) поддержал увеличение налоговой недоимки, за которую наступает уголовная ответственность, как именно — пока не решено. При этом предложение вернуть прежнюю процедуру возбуждения налоговых уголовных дел — на основании предварительного заключения налоговиков — президент отверг, говорят чиновники; ранее правоохранительные органы получили право самостоятельно возбуждать такие дела, возвращение к прежней процедуре бизнес предлагал обсудить на экспертном совете Минэкономразвития по снижению уголовных рисков в конце сентября.

• Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ (48%), рост цен на товары и услуги (47%), ситуация в сфере здравоохранения (34%), состояние дорог и ситуация на них (15%), ситуация в сфере образования (11%). Таковы результаты октябрьского опроса «Георейтинг» фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Так, чаще всего проблему высоких цен на услуги ЖКХ отмечают жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). Наибольшую обеспокоенность в связи с ростом цен на товары и услуги высказали жители Камчатки (66%), Воронежской области (63%), Саратовской области (60%).

