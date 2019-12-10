Банк России установил официальные курсы валют на 11 декабря.

Курс доллара понизился на 14,56 копейки, составив 63,5788 рубля (63,7244 рубля на 10 декабря). Курс евро снизился на 11,66 копейки до 70,3881 рубля (с 70,5047 рубля на 10 декабря).

На Московской бирже на 12:07 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 11 копейки, валюты стоят 63,62 и 70,46 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,54—63,64 рубля за доллар и 70,34—70,46 рубля за евро.