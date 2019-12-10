«Ростех» поставил российским операторам связи отечественное оборудование на 10 млрд рублей для исполнения требований «пакета Яровой». Об этом сообщил во вторник индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Сахненко.



«В 2019 году мы начали активно реализовывать «закон Яровой» в части, касающейся поставок операторам связи систем хранения данных «Купол». Уже сегодня наши объемы превышают 10 миллиардов рублей, в кооперацию вовлечено порядка десяти предприятий <...>», — сказал он на конференции «Электроника в России: будущее отрасли», организованной газетой «Ведомости».

По словам Сахненко, госкорпорация продолжает процесс локализации узлов и различных модулей этой системы хранения данных. «Сегодня в целом наша локализация в процентном измерении уже превышает 70%», — уточнил он.

Между тем, отметил представитель «Ростеха», госкорпорация могла добиться тех же результатов на два года раньше, однако процесс тормозили бюрократические проволочки.

Ранее операторы связи предупреждали, что выполнение требований «пакета Яровой» потребует больших инвестиций: в МТС их оценивали в пределах 50 млрд рублей за пять лет, в «ВымпелКоме» и «МегаФоне» — в 45 млрд и 40 млрд рублей соответственно за тот же период. В конце октября эти компании и «Ростелеком» попросили о субсидировании кредитов на закупку необходимого оборудования.

По оценке аналитиков, в течение 2020 года расходы россиян на услуги связи могут вырасти на 17—18%, в том числе из-за необходимости операторов исполнять требования «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете.