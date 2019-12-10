Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Комитет Думы одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года По действующему законодательству эта норма действует до 2021 года включительно.

Как отмечала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, законопроект «носит технический характер». «Необходимость его принятия связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ», — поясняла она.

По ее словам, доходы бюджета Пенсионного фонда РФ увеличатся на сумму более 634 млрд рублей, что позволит направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий.

Согласно сопроводительным документам, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.