«Интернет чувств» получит повсеместное распространение к 2030 году: к этому времени будет сформирована экономика услуг, предоставляемых с применением цифровых датчиков, которые станут почти неотделимыми элементами физической реальности. Такой прогноз, основанный на мнениях и оценках 46 млн продвинутых пользователей Интернета из 15 мегаполисов мира, приводится в очередном выпуске ежегодного исследования Ericsson ConsumerLab, которое посвящено десяти основным потребительским трендам.

Интернет чувств стал темой последней серии онлайн-опросов, проводившихся в октябре 2019 года, следует из сообщения Ericsson. Согласно отчету, больше всего развитию «Интернета чувств» будут способствовать новые развлекательные услуги с эффектом дополненной реальности и шопинг в Интернете, а также угроза глобального потепления и, как следствие, стремление людей минимизировать влияние своей деятельности на экологию.

«Интернет чувств»: десять потребительских трендов 2030 года

1. Навигация силой мысли. Нужный маршрут можно будет увидеть в VR-очках, просто подумав о месте назначения, — в это верят в среднем 59% пользователей, а в Москве — 54%.

2. Идеальная имитация голоса. 67% пользователей считают, что смогут с помощью микрофона имитировать чужой голос настолько достоверно, что введут в заблуждение даже членов семьи. В Москве этот показатель выше среднего — 81%.

3. «Любой вкус на ваш вкус». Появятся цифровые устройства для рта, улучшающие вкус еды (любое блюдо будет напоминать любимое блюдо пользователя), — на это надеются в среднем 45% опрошенных и 32% респондентов из Москвы.

4. Цифровые ароматы. Шесть из десяти пользователей рассчитывают на цифровую возможность бывать за городом и вдыхать характерные запахи загородной жизни, не выходя из квартиры.

5. Ощущения без границ. Более 60% респондентов ждут появления смартфонов, экраны которых принимают форму цифровых иконок и передают ощущения от нажатия кнопок.

6. Слияние миров. Согласно оценке семи из десяти опрошенных, мир игр на базе технологий виртуальной реальности будет неотличим от физической реальности к 2030 году.

7. «Только правда и ничего кроме». Фейковые новости могут закончиться: половина опрошенных считают, что к 2030 году новостные агентства будут тщательно проверять факты. В Москве это мнение разделяют 55%.

8. Потребление без опаски за личные данные. Половина респондентов считают, что они потеряли контроль над своими персональными данными. Люди надеются на решение проблемы, которое позволит без опасений пользоваться услугами на основе личной информации.

9. Интернет на пользу экологии. Благодаря возможностями «Интернета чувств» общество будет более ответственно относиться к экологии — так считают шесть из десяти опрошенных в целом и 39% респондентов из Москвы.

10. Шопинг «с чувствами». 45% пользователей полагают, что торговые площадки предложат возможность использовать все пять органов чувств в процессе шопинга в Интернете. В Москве это мнение разделяет 51% опрошенных.

«Речь идет о переходе от смартфонов как устройств для подключения к Интернету к использованию услуг на базе дополненной реальности, задействующих наши органы чувств. Отправной точкой станут очки дополненной реальности. Мы не ожидали, насколько далеко пользователи зашли в своих представлениях о том, как изменится наша повседневная жизнь благодаря подключенным к Сети датчикам, технологиям искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, 5G и автоматизации», — комментирует глава Ericsson Consumer & IndustryLab Пернилла Йонссон.



«Уже сейчас нам надо принимать во внимание возможности и задачи мира, в котором все человеческие чувства будут цифровизированы. Например, многие сферы жизни стоит цифровизировать для уменьшения негативного влияние на климат: вы можете ходить на работу, ездить в отпуск и путешествовать по миру, не выходя из дома. Пользователи прогнозируют возможные проблемы с обеспечением конфиденциальности личных данных в «Интернете чувств». Например, общественность может волновать возможность манипулировать чувствами с целью продажи товаров или услуг. Понимая это, люди рассчитывают на принятие необходимых мер и получение гарантий», — обращает внимание глава направления исследований Ericsson Consumer & IndustryLab Майкл Бьёрн.