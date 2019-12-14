Эксперт компании Conomy по роботизированным торговым системам Анатолий Полубояринов проведет 16 декабря вебинар, посвященный вопросам робоэдвайзинга.

Автор вебинара расскажет, что такое робоэдвайзинг и какие преимущества он дает по сравнению с самостоятельной торговлей на бирже и доверительным управлением. Участники онлайн-мероприятия узнают, как подключить робоэдвайзера себе на счет, какие стратегии бывают и как выбрать подходящую для своего инвестиционного профиля.

Начало вебинара «Робоэдвайзинг на практике» — в 19:00 мск. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на странице мероприятия.