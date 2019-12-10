Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий ЦБ полномочиями по установлению порядка раскрытия банками и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Банк России также наделяется полномочиями по утверждению по предложению Минтруда единой формы раскрытия сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядка ее заполнения.

Госдума утвердила в первом чтении полномочия ЦБ по форме раскрытия банками информации гражданам Документ был инициирован правительством РФ.

Как подчеркнул ранее первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский, законопроект касается процедуры получения в банках справок, касающихся подтверждения доходов и имущественного состояния. По его словам, процедура получения и форма справки во всех банках разительно отличаются друг от друга, и информация, которая содержится в такого рода справках, тоже «очень разительно отличается», а за неполноту информации отвечают лица, которые предоставляют эти справки в соответствии с требованием закона.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2020 года.