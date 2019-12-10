Госдума приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», — говорится в документе.

По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, количество получателей накопительной части пенсии на сегодня составляет 75 тыс. человек, месячный размер такой пенсии — 960 рублей. Эта пенсия растет, так как есть еще инвестиционный портфель, пояснила она.

Госдума одобрила в первом чтении продление срока выплаты накопительной пенсии на полгода Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 263 месяца. «В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно», — отмечается в сопроводительных документах.