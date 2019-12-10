Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Президиум правительства Москвы на заседании 10 декабря принял постановление «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год». Постановление увеличивает размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6%. Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, с января 2020 года будет установлена новая ежемесячная выплата детям войны — москвичам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945-го, ранее не имевшим права на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством. Размер выплаты составит 1 584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, что новую выплату получат более 80 тыс. горожан.

«В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 миллиона москвичей», — заключается в сообщении.