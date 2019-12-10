Общественная палата (ОП РФ) до конца этого года планирует обратиться в Минфин с просьбой доработать концепцию инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), вложив их в создание новых рабочих мест и доступную ипотеку для молодежи. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

«Сегодня ведется дискуссия, куда вложить деньги ФНБ. Общественная палата до конца года обратится в Минфин с просьбой доработать концепцию [об инвестировании средств ФНБ]», — сказал Семин в кулуарах Международной конференции по вопросам неравенства.

По его словам, в первую очередь нашей стране нужны новые высокопроизводительные рабочие места. «Средства ФНБ могли бы быть инвестированы в доступные кредиты для тех предприятий, которые готовы создавать новые рабочие места с высокой производительностью труда. Такие деньги можно было бы инвестировать в реальный несырьевой сектор на принципах классического проектного финансирования без залога. Это позволило бы запустить сотни новых промышленных проектов с высокой производительностью труда», — отметил Семин.

Он подчеркнул, что также палата предлагает направить средства ФНБ на компенсацию ставки по ипотеке для молодежи и многодетных семей. «Эти средства гарантированно окупятся, поскольку на каждый рубль, вложенный в стройку, приходится пять рублей инвестиций смежных отраслей. Эта мера также поможет реализовать нацпроект «Жилье», — заключил Семин.