Государственно-правовое управление президента России (ГПУ) заявило об отсутствии замечаний к новой версии законопроекта об электронной цифровой подписи, которую правительство подготовило ко второму чтению. Об этом сказано в ответе начальника ГПУ Ларисы Брычевой на имя замминистра связи Олега Пака (есть в распоряжении РБК ). Подлинность документа подтвердил близкий к Кремлю источник.

«Принципиальных замечаний правового характера по проекту поправок не имеется», — сказано в документе.

Законопроект, который наделяет правом выдавать бизнесу усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) Федеральную налоговую службу (ФНС) вместо почти пяти сотен действующих сейчас удостоверяющих центров (среди них — банки, страховые компании, биржи, брокеры, частные IТ-компании), уже прошел первое чтение. Поправки разрешают ФНС выбирать доверенных лиц, которые также смогут выдавать квалифицированные электронные подписи.

У ГПУ до того, как документ был внесен в Госдуму, были к нему претензии. Тогда управление отмечало, что наделение ФНС исключительным правом на выдачу подписей юрлицам непропорционально повысит «возможности для блокировки деятельности хозяйствующих объектов», что «создает необоснованные риски для стабильности предпринимательской деятельности в России».