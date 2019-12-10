Более четверти семей с двумя детьми живут в России за чертой бедности. В два раза выше этот показатель среди многодетных семей, воспитывающих трех и более детей, заявил замглавы Росстата Константин Лайкам.

«Совершенно тяжелая ситуация с семьями с детьми. Более 80% бедных — это семьи с детьми», — сказал он на конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России».

В России в семьях с двумя детьми уровень бедности составляет 24%, а в семьях с тремя и более детьми — свыше 52%, добавил замглавы ведомства. Он напомнил, что уровень бедности сейчас в России в целом остается на уровне 12,4%.

«Но дифференциация неравенства, конечно, колоссальная. Например, село и город. Если в целом по России —12,4%, то в городах — 8,1%, а в селе — почти 25%. Если мы начнем смотреть по федеральным округам, то в Центральном округе это 7,1%, а по Северному Кавказу — 28,2%», — рассказал Лайкам.

По его словам, бедность измеряется по доле населения, которое имеет денежные доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум за II квартал текущего года для трудoспособного населения составил 12 130 рублей, для пенсионеров — 9 236 рублей и для детей — 11 004 рубля в месяц.