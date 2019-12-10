Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Документ вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

Законопроект закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Законопроект об информировании физлиц о блокировке электронных кошельков принят в первом чтении Проект вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

Предлагаемые проектом закона изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Андрея Козенко, на данный момент заблокировано 400 тыс. учетных записей на общую сумму 1,4 млрд рублей.