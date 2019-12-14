Клиенты Райффайзенбанка — индивидуальные предприниматели без сотрудников — теперь могут оплатить страховые взносы в Пенсионный фонд России и на обязательное медицинское страхование в разделе «Онлайн-бухгалтерия» в интернет-банке для малого бизнеса, говорится в релизе финучреждения.



«Для оплаты необходимо зайти на вкладку «Страховые взносы» в онлайн-бухгалтерии, выбрать в выпадающем списке тип взноса, указать его размер. Все остальные поля формы, необходимые для формирования и отправки платежа, включая реквизиты налоговой, заполняются автоматически. Остается только отправить платеж», — отмечается в сообщении.

На данный момент предпринимателям на «УСН Доходы» доступны: налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях; возможность редактирования доходных операций для учета при расчете налога; налоговый калькулятор, автоматически рассчитывающий авансовый платеж с возможностью отправки в налоговую, напомнили в Райффайзенбанке.