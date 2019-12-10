Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,55 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 16,8 тыс. сделок на сумму порядка 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,66—63,48 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,46 рубля и вырос на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,2 тыс. сделок примерно на 292,2 млн евро по курсам от 70,32 до 70,53 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру продолжает балансировать около 63,54 рубля, незначительно отклоняясь в обе стороны. Краткосрочный торговый диапазон все так же заключен тут в рамки 63,45—63,75 рубля за доллар. Пара евро/рубль останется торговаться в коридоре 70,2—70,65», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.