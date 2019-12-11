Доля безналичных платежей в компаниях малого и среднего бизнеса в ноябре 2019 года составила 49% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10 процентных пунктов. Об этом сообщается в исследовании оператора онлайн-касс «Эвотор».

Отмечается, что высокая доля безналичных расчетов приходится на барбершопы (80%), компании по установке окон (74%) и кухонь (71%), магазины верхней одежды (71%), салоны красоты (67%) и массажные салоны (65%), а также спортивные магазины и фитнес-центры (63%) и магазины нижнего белья (61%).

Мало оплачивают картой в ломбардах (7%) и киосках печати (16%). Ниже среднего доля безналичных расчетов — в точках по ремонту обуви (29%), библиотеках (30%), киосках с мороженым (32%), алкомаркетах (31%), ателье (34%), музеях и хозяйственных магазинах (38%), продуктовых магазинах, барах и табачных киосках (39%), пекарнях и пивных киосках (40%), супер- и минимаркетах (43%).

Больше всего картами расплачиваются в Пермском крае — 55%, Омской области — 54%, Московской области — 54%.

«Прием карт стал востребованным сервисом для малого бизнеса. Конкурентным преимуществом малого бизнеса является умение «обнять клиента» — крупный так не может… Безналичные платежи постепенно захватывают даже те сегменты, где люди традиционно предпочитали платить наличностью ― в киосках печати или с мороженым. Предпринимателям прием карт позволяет увеличить размер среднего чека. По данным «Эвотора», средний чек по карте, как правило, на 30% выше, чем при оплате наличными, в некоторых сегментах ― в два-три раза», — прокомментировал директор по развитию платежных решений «Эвотора» Заур Бесолов.