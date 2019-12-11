Участники платежного рынка просят упростить идентификацию владельцев электронных кошельков. Совместное заявление о необходимости законодательных изменений в части методов идентификации платежных средств подготовили Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney и РНКО «Единая касса».

Участники рынка напомнили об «амбициозных целях Банка России — увеличить долю безналичных расчетов до 65%» и подчеркнули, что, по данным EY, в 2019 году РФ заняла третье место в мире по уровню проникновения финтех-услуг, обогнав такие страны, как Швеция, Великобритания и Сингапур. Однако некоторые принятые в этом году меры могут затормозить рост доли безналичных платежей и ухудшить текущее положение дел, считают авторы заявления.

Они указывают, что каждый четвертый потребитель финтех-услуг выбирает сервис, исходя из простоты входа. «В этом плане самой простой финансовой услугой является электронный кошелек — открыть его можно за минуту. Указав адрес электронной почты и номер телефона, клиент получит неперсонифицированный инструмент с ограниченными функциями: по закону его нельзя использовать для переводов другим людям, вывода денег и платежей иностранным организациям. Зато можно — для оплаты услуг российских компаний, например организаций ЖКХ, сотовых операторов, интернет-магазинов. Простота регистрации кошелька сделала его важным социальным инструментом, который до недавнего времени решал проблему с доступностью финансовых услуг и повышал долю безналичных платежей в коммерческой и социальной сферах», — полагают участники платежного рынка.

По их данным, более 100 млн человек в России имеют электронные кошельки, и больше половины пользователей Рунета регулярно рассчитываются с их помощью. Авторы обращения также ссылаются на прогноз Worldpay, согласно которому к 2022 году доля электронных кошельков в общем объеме онлайн-платежей вырастет на 10—20 процентных пунктов — до 47%.

«К сожалению, недавно возможности неидентифицированных кошельков были урезаны: текущая редакция федерального закона № 161-ФЗ запрещает снятие наличных даже в пределах допустимых ранее 5 тыс. рублей, а также постепенно вводит ограничения на привычные способы пополнения неперсонифицированных кошельков, в частности наличными. Операторы электронных денег и экспертное сообщество неоднократно выражали недоумение по поводу скорости принятия и строгости этих мер: неперсонифицированные кошельки и раньше были непригодны для p2p-переводов и обнала, а сейчас могут оказаться вовсе бесполезны, ведь удобных возможностей для их пополнения скоро не останется», — предупреждают участники рынка.

Компании обеспокоены принятием закона о запрете анонимно пополнять электронные кошельки Анонимный кошелек — самый легкий способ для людей, привыкших к наличным, попробовать банковские услуги.

Они ожидают негативных последствий не только для людей, но и для бизнеса. По их мнению, вырастет доля наличных платежей, а это, в свою очередь, «станет искушением для недобросовестных предпринимателей». По мнению ассоциации «Электронные деньги» и ее членов, «платежи через любые кошельки гораздо менее привлекательны для противоправных действий, чем сделки с наличными или криптовалютой: операции с кошельками содержат больше информации об отправителе и получателе и легче прослеживаются, чем наличные или криптовалютные операции».

Компании предлагают расширить возможности идентификации кошельков, упростив процедуры идентификации без ущерба для их качества. В частности, предлагается:

Идентифицировать кошельки по данным от организаций, на деятельность которых распространяется федеральный закон № 115-ФЗ, не заключая с ними договор. Например, как поясняется в заявлении, «по номеру сотового телефона (с последующей верификацией владельца через оператора сотовой связи, который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту), номеру банковской карты или иному банковскому идентификатору»; Узаконить проведение упрощенной идентификации россиян по паспорту и водительскому удостоверению, которое у многих чаще под рукой, чем требуемый сейчас второй документ — ИНН, СНИЛС или ОМС; Разрешить владельцам электронных кошельков проходить идентификацию через Единую биометрическую систему (сейчас такая возможность есть только у клиентов банков для открытия счета или получения кредита); Разрешить упрощенную идентификацию для нерезидентов, «чтобы они могли платить безналично и прозрачно».

«Эти меры снизят барьер к прохождению идентификации — следовательно, сделают финансовые услуги более доступными для населения и стимулируют дальнейший рост прозрачного безналичного денежного оборота», — заключают эксперты ассоциации «Электронные деньги» и входящих в нее компаний.