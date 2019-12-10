В Бурятии заемщицу банка осудили за злостное уклонение от погашения долга, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Как уточняется, жительница Заиграевского района республики оформила кредит в СКБ-Банке на сумму свыше 2,5 млн рублей. Вносить платежи по графику она перестала сразу, а спустя некоторое время банк обратился в суд для взыскания образовавшейся задолженности по кредитному договору.

«На основании исполнительного документа в Заиграевском районном отделе судебных приставов в отношении заемщицы было возбуждено исполнительное производство о взыскании 2,61 млн рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об уголовной ответственности, гражданка платить по долгам также не спешила, в связи с чем органами дознания службы был решен вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»)», — сообщается на сайте ФССП.

Сотрудники ведомства собрали доказательную базу, подтверждающую наличие у женщины источников дохода и реальной возможности поэтапного погашения просроченной кредиторской задолженности.



Заиграевский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал должницу виновной. «С учетом имущественного положения и раскаяния суд назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ», — сообщает ФССП.