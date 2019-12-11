Автодилеры попросили Банк России ограничить 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей комиссию при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП), пишут «Известия» . Маржинальность продажи большинства автомобилей составляет всего 0,5%, сказано в письме Российской ассоциации автодилеров (РОАД) ЦБ. Сейчас граждане, приобретающие машины с помощью СБП, должны будут заплатить комиссию в 0,4—0,7%. При этом потолка абсолютной суммы нет. В документе также сказано, что средняя цена легковой машины составляет 1,4 млн рублей, поэтому оптимально убрать ограничение по операциям в СБП (сейчас оно установлено на уровне 600 тыс. рублей).

В ЦБ пояснили, что нынешние ставки формировались совместно с представителями как кредитных организаций, так и торгово-сервисных предприятий и выступают компромиссным вариантом, учитывающим интерес большинства. Тем не менее изменения тарифов возможны в процессе развития СБП и после обсуждения всеми сторонами, использующими систему, заявили в пресс-службе регулятора.

Ассоциация в своем желании установить комиссию в 0,3% ориентировалась на опыт европейских автодилеров, рассказали в РОАД. Также затраты финансовой системы на любую по сумме трансакцию одинаковы, и неясно, почему нужно оплачивать переводы исходя из процента от перечисленной суммы.

Автодилеры назвали максимальную сумму комиссии за оплату картой Дискуссия банков и ретейлеров о ставках эквайринга зашла в тупик.

Предложения автодилеров по установлению не только относительных ставок комиссии, но и предельных абсолютных значений для крупных покупок могут быть рассмотрены уже на ближайшем комитете профильной группы, сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он подчеркнул, что определить целесообразность этих параметров можно будет после полноценного запуска системы оплаты по QR-кодам через СБП.

По словам представителей банков, снижение интерчейнджа в сегменте продаж машин уже способствовало росту приема карт в автосалонах, так как новый размер комиссий значительно ниже предыдущего. Хотя ставки эквайринга сейчас составляют 1—2%, многие дилеры повышают комиссию при оплате картой до 3—5%, чтобы не уходить в минус. СБП призвана помочь предпринимателям обойти высокий эквайринг, поэтому общая комиссия для оплаты авто не должна превышать 2 тыс. рублей, считают банкиры.

Как напомнили эксперты, за все перечисления свыше этого порога банки должны отчитываться перед Росфинмониторингом. Переводы в СБП — безотзывные, поэтому увеличение лимита грозит дополнительными рисками в случае ошибочных или мошеннических трансакций. Требуемые дилерами изменения позволят им хотя бы в какой-то мере увеличить оборот, а покупателю автомобиля — за счет сэкономленных средств дооснастить его дополнительными опциями, что для дилеров тоже станет заметным источником дохода, считают эксперты.