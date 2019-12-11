Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5%, прогнозируют эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Об этом сообщает «Российская газета» .

Больше всего, по их оценкам, могут вырасти зарплаты в Чите (на 3,8%), Ярославле (на 3,8%), Уфе (на 3,6%), Набережных Челнах (на 3,5%), Воронеже (на 3,4%). Также зарплаты могут вырасти в Тольятти, Казани, Химках, Брянске и Костроме. Эксперты уточняют, что реальная зарплата — это начисленная заработная плата за вычетом инфляции, а реальные доходы населения в 2020 году расти особо не будут.

За нынешним периодом снижения потребительской инфляции можно ожидать возврата к ее увеличению. В 2020 году потребительская инфляция может превысить 5%, считают эксперты. Уровень безработицы в России в 2020 году будет снижаться, хотя темпами значительно ниже, чем в 2019 году.

Исследование: четверть работодателей планируют повышать зарплаты в 2020 году Среди работников повышения зарплаты в новом году ожидают 19% опрошенных.

«Мы не ожидаем существенного снижения курса рубля по отношению к доллару. Среднее снижение курса доллара может составить около 6%», — говорится в прогнозе.

Эксперты отмечают, что мировая экономика в 2020 году будет развиваться с темпом роста ВВП около 3—3,3%. В 2020 году рост российской экономики составит 1—1,5%. По их словам, если правительство начнет активно тратить деньги на реализацию нацпроектов, то темпы роста будут выше и в 2021 году могут достигнуть 2,5%. Вторая группа бенефициаров от роста экономики — это города с развитой современной промышленностью: Тольятти, Уфа, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Челябинск и другие, поясняют эксперты.