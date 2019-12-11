Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ), представляющая интересы российских издательств, попросила финансовые власти США внести Telegram в «Специальный отчет 301», представляющий собой список международных пиратских ресурсов, сообщают «Известия» . Это следует из письма ассоциации в SEC и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США.

Как поясняет АЗАПИ, в Telegram растет число нарушений авторских прав, а руководство мессенджера занимает пассивную позицию и применяет к злостным нарушителям только временные и очень мягкие санкции. Telegram реагирует только на претензии от App Store, так как знает, что Apple может удалить его из своего магазина приложений по требованию правообладателей. При этом на платформе Android и на веб-версии пиратский контент остается доступным, говорится в письме.

В АЗАПИ не скрывают, что обращение к финансовым властям США связано с планами Telegram по запуску финансовой платформы Telegram Open Network (TON) и выпуску криптовалюты Gram. «Появление Gram позволит владельцам каналов в мессенджере продавать рекламу, подписки на пиратский контент, создавать закрытые группы и многое другое совершенно анонимно», — говорится в письме ассоциации.

Telegram требует в суде в США отклонить иск регулятора против запуска Gram Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как «ценных бумаг».

Перед обращением к регуляторам США АЗАПИ обратилась в администрацию Telegram, сообщив, что мессенджер нарушает права издательств, входящих в ассоциацию. Организация предложила Telegram внедрить специальную технологию, чтобы легко и быстро удалять нелегальный контент, но Telegram не ответил на обращение.

По словам экспертов, Telegram невыгодно бороться с пиратами: медиаконтент привлекает аудиторию, делает мессенджер более ценным в глазах пользователей. Заявление АЗАПИ не сильно повлияет на решение SEC: комиссия уже добилась приостановки первичного размещения криптовалюты (ICO) создателя Telegram Павла Дурова, подав судебный иск и потребовав признать цифровые монеты Gram акциями и регулировать их обращение так же, как регулируется обращение традиционных ценных бумаг. Пока Telegram не может распространять криптовалюту в США.