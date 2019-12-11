К законопроекту, который вносит изменения в закон «О рынке ценных бумаг», принятому Госдумой во втором чтении, остаются вопросы: по внебиржевым сделкам у брокеров могут возникнуть дополнительные риски. Об этом пишет «Коммерсант» .

Так, законопроект устанавливает понятие наилучшего исполнения поручения клиента (best execution). Согласно проекту, принятое на себя поручение брокер обязан исполнить на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии указаний брокер должен действовать в интересах клиента с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения поручения, включая срок исполнения, цену, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом.

По словам участников рынка, для крупного бизнеса ничего не изменится, но ряду небольших компаний, которые зачастую выставляют клиентам цену существенно ниже или выше биржевой цены, придется скорректировать бизнес-модель. Если речь идет о биржевых сделках, то априори биржевая цена будет лучшей, а риски могут быть по сделкам на внебиржевом рынке, особенно по малоликвидным инструментам.

В ЦБ отмечают, что новая норма повысит уровень защищенности инвесторов: «За нарушения положений базового стандарта предусмотрена только дисциплинарная ответственность брокера, в то время как нарушение закона повлечет ответственность гражданско-правового характера (возмещение убытков)». Одновременно регулятор сможет применить меры надзорного реагирования.

Еще одной дискуссионной нормой стало положение об информировании клиента до принятия брокерского поручения о цене и расходах по сделке. Необходимо учитывать, что с момента предоставления информации о цене инструмента до принятия клиентом решения о покупке проходит время, за которое стоимость на бирже может измениться. Также вызывает вопросы объем информации, которую необходимо предоставить клиенту.