Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка, подало ходатайство об аресте недвижимого и движимого имущества, а также денежных средств на счетах экс-президента банка Ларисы Маркус и 17 его бывших руководителей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка и взыскании с них около 219 млрд рублей. Заявление и ходатайство управляющего суд рассмотрит 20 января 2020 года.

АСВ добивается в США признания незаконными операций с активами Ларисы Маркус Финансовый управляющий обнаружил, что имущество компаний, владеющих недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 15 млн долларов и рядом других активов, постепенно передавалось «обманным путем» в ведение фондов под управлением «доверенного бухгалтера» Маркус.

АСВ установило, что с 1 марта 2014 года до 14 марта 2016-го контролирующими банк лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам, которые не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими обслуживать задолженность по кредитам. Также выявлены случаи неправомерного списания денежных средств со счетов клиентов Внешпромбанка.

Указанные обстоятельства являются, по мнению АСВ, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус.