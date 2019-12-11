Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе — октябре 2019 года увеличился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 57,1 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (98,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. рублей), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. рублей), Московской области (73,9 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Волгоградская (+26,8%) и Московская (+24%) области, Алтайский край (+21,9%), Кемеровская область (+18,8%) и Удмуртская Республика (+17,3%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний размер лимитов снизился, стала Москва (-2%).