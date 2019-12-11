Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительные операций. Сумма таких контрактов превысила 130 млрд рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации.

«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляет порядка 3 тысяч на сумму контрактов свыше 130 миллиардов рублей», — сказал он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд рублей, а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей. По выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

По словам Чиханчина, объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей за девять месяцев 2019 года.