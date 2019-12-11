Совет Федерации одобрил закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

«Федеральным законом предусматривается продление до 2022 года порядка, в соответствии с которым полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направлен на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы без изменения размера тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Аналогичный порядок применяется в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2014—2021 годах», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно сопроводительным документам, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.