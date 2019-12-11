Минэкономразвития предложило установить защищенный от взыскания долгов с граждан уровень доходов в размере прожиточного минимума, а для пенсионеров данный уровень составит их прожиточный минимум. Так в министерстве разъяснили информацию о предложении запретить взыскание долгов с пенсий россиян.

«Минэкономразвития уточняет, что предполагаемый размер защищенного уровня доходов предполагается определить в размере прожиточного минимума. Для пенсионеров это будет, соответственно, прожиточный минимум пенсионеров», — говорится в сообщении.

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий У пенсионера останется прожиточный минимум даже если у него есть долги по ЖКХ.

Ранее Минэкономразвития подготовило два законопроекта, которые направлены на ограничение взыскания долгов с граждан с низкими доходами.

Первым законопроектом предполагалось включить в защищенные доходы ряд пенсий. Второй проект устанавливает ограничение, согласно которому даже после взыскания долгов с зарплаты у гражданина должен оставаться прожиточный минимум. При этом право на взыскание задолженности по ЖКХ, обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа предлагалось оставить.