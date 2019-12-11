Аналитики БКС прогнозируют курс доллара в следующем году на уровне 68—70 рублей в случае негативного развития событий на мировых рынках и введения санкций в отношении России. Экономическую рецессию может спровоцировать, например, очередная эскалация торговых споров США и Китая.

«Также риски ослабления рублевой валюты находятся в плоскости геополитики, так как, на наш взгляд, санкции против РФ стоят «на паузе», и Запад в будущем может вернуться к активизации данной тематики», — написал в комментарии аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Еще одну угрозу для стабильности рубля он видит в рисках оттока капитала из сегмента emerging markets (например, из-за политической дестабилизации Латиноамериканского региона).

Впрочем, как считает эксперт, в будущем году у рубля значительные шансы сохранить стабильность. Доллар будет торговаться в пределах 64—66 рублей. Поддержку российской валюте окажут такие факторы, как контролируемая низкая инфляция, профицит бюджета и счета текущих операций, значительные резервы на фоне сравнительного низкого объема внешнего долга, а также сохранение нефтяных цен в диапазоне 65—70 долларов.

Покатович также отмечает, что в оборонный бюджет США, в частности, в его часть «по сдерживанию России», не включены поправки против российских ОФЗ. Поэтому фактор санкций пока менее важен для рубля, чем внешние экономические факторы.