Агентство по страхованию вкладов в ноябре 2019 года осуществило выплату страхового возмещения вкладчикам банков, лишившихся лицензии, на общую сумму 5,2 млрд рублей, в том числе малым предприятиям — на 397,7 млн. Такие данные представили в АСВ в среду.

Компенсации за указанный период получили 10,4 тыс. вкладчиков, включая 1 тыс. малых предприятий.

Как напоминают в АСВ, в ноябре текущего года страховые случаи наступили в отношении шести банков: Эксперт Банка, Данске Банка, Чувашкредитпромбанка, КБ «Кредитинвест», Кредпромбанка и Осколбанка (Старооскольского Агромпромбанка). Размер страховой ответственности агентства по ним составил 8,17 млрд рублей, страховку должны получить 60,1 тыс. вкладчиков, в том числе 623,7 млн рублей предназначены для 3,6 тыс. вкладчиков-юрлиц, отнесенных в соответствии с законодательством к малым предприятиям (с 1 января 2019 года федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» распространяется в том числе и на них).

Требования 98,3% вкладчиков указанных шести банков будут полностью удовлетворены в результате выплаты страхового возмещения, уточняют в агентстве.

В общей сложности за 11 месяцев 2019 года страховые случаи наступили в отношении 22 банков — участников системы страхования вкладов. Общий объем страховой ответственности АСВ по этим страховым случаям составил 48,7 млрд рублей (в том числе перед малыми предприятиями — 1,8 млрд), количество вкладчиков достигло 193,6 тыс. (включая 10 тыс. малых предприятий). По состоянию на 1 декабря страховое возмещение получили 82,7 тыс. вкладчиков на общую сумму 45,1 млрд рублей (93% от общего размера страховой ответственности агентства по страховым случаям 2019 года), в том числе 4,1 тыс. субъектов малого предпринимательства получили 1,5 млрд рублей.

Также в период с января по ноябрь 2019 года агентство обеспечило выплату страхового возмещения по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 5,2 млрд рублей. Деньги получили 27 тыс. вкладчиков 241 банка.



«В 2019 году средний срок начала выплат агентством составляет 6,6 рабочего дня. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 8,8 дня, в 2017 году — 10,1 дня», — отмечается в сообщении АСВ.