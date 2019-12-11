У страхового бизнеса международной группы Societe Generale в России новый бренд — «Росбанк Страхование, Societe Generale Group». Об этом сообщили в Росбанке, уточнив, что наименования юридических лиц — ООО «Сосьете Женераль Страхование» и ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни» — сохраняются без изменений.



Решение о развитии нового бренда «Росбанк Страхование» принято «для дальнейшего укрепления позиций на страховом рынке, реализации амбициозных стратегических целей, а также привлечения новых клиентов», поясняется в релизе.



Замены или переоформления лицензий на осуществление страхования не потребуется. Все ранее заключенные договоры страхования продолжают действовать, условия по ним не меняются. Организационная и структурная интеграция компаний также не планируется.



В сообщении Росбанка указано, что, в частности, страховщик жизни из группы Societe Generale по итогам девяти месяцев текущего года занимает седьмое место среди игроков данного рынка по количеству собранных премий.